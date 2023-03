Zeiten bei CurryQ-Restaurants unverändert Metzgerei Quartier schließt ab jetzt montags alle Filialen

Kreis Kleves größter Metzgerei-Fachbetrieb Quartier wird seine Filialen ab jetzt montags nicht mehr öffnen. Das bestätige Geschäftsführer Lothar Quartier (64). Kunden werden derzeit unter anderem durch ein Plakat an den Schaufenstern der Filialen darauf hingewiesen. Betroffen von den Schließungen zum Wochenauftakt sind die vier Niederlassungen in Kranenburg (Einkaufszentrum Am Großen Haag), Rindern (Frischmarkt, Keekener Straße), Kleve (Große Straße und Hoffmannallee). Unverändert bleiben die Öffnungszeiten der CurryQ-Restaurants. Diese gibt es in Goch, Kevelaer, Kranenburg und Kleve (Hoffmannallee, Neue Mitte, Große Straße, Briener Straße). Hier sind die Öffnungszeiten unterschiedlich. So hat etwa das Restaurant in der Neuen Mitte sechs Tage geöffnet, am Stammhaus an der Hoffmannallee sind es sieben Tage.