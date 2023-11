Häufig unbezahlt Kreis Klever leisteten 2,7 Millionen Überstunden in 2022

Das Gastgewerbe erlebe gerade einen regelrechten „Fachkräfte-Schwund und Mini-Job-Schub“. Ob in der Küche, im Service, an der Hotelrezeption oder an der Bar: „Die Branche versucht, fehlende Fachkräfte immer häufiger durch angelernte Beschäftigte zu ersetzen“, berichtet der Geschäftsführer der NGG Nordrhein. Mittlerweile seien 58 Prozent der Gastro-Beschäftigten im Kreis Kleve Mini-Jobber.