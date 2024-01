Politischer Neujahrsempfang Kreis Klever Grüne starten mit mahnenden Worten ins neue Jahr

Im Vorfeld der Europawahl im Juni hatten die Grünen den EU-Abgeordneten Daniel Freund als Hauptredner eingeladen. Der berichtete von den Herausforderungen und Chancen der Gemeinschaft und sprach dabei auch über das Erstarken extremistischer und populistischer Kräfte in Europa und mahnte mit Blick auf die Europawahl im Juni: „Dann entscheidet sich, ob wir in Europa weiter den Weg der Demokratie und Freiheit beschreiten oder ob die gewinnen, die Demokratie nicht so wichtig finden.“