Versammlung in Zyfflich Kreis Klever Feuerwehr zeichnet verdiente Einsatzkräfte aus

Ein besonderer Moment der Veranstaltung waren die Ehrungen verdienter Kräfte. So erhielten Kreisfeuerwehrjugendwart Peter Krings und Martina Böhmer die Silberne Nadel des Verbandes. Mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Bronze wurden Andre Borufka, Thorsten te Laake, Tobias Pauls und Andre Bardoun ausgezeichnet. Das Ehrenkreuz in Silber erhielten Alexander Janssen und Roland Matenaer und das in Gold wurde Georg Metzelaers verliehen.