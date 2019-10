Spende : Backunternehmen Sinnack unterstützt SOS-Kinderdorf

Kreis Kleve In diesem Jahr profitiert das Kreative Werken von einer Spende in Höhe von 10.000 Euro.

Es ist schon eine gute Tradition geworden: Das Bocholter Unternehmen Sinnack Backspezialitäten unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit des SOS-Kinderdorfs Niederrhein. In diesem Jahr profitiert das Kreative Werken von einer Spende in Höhe von 10.000 Euro. Angelika Sinnack hat sich jetzt vor Ort persönlich über das besondere Projekt im Kinderdorf informiert.

Inge Walter leitet als Sozialpädagogin mit kunsttherapeutischem Hintergrund die Kurse und erklärt: „Das Kreative Werken zählt im Kinderdorf mit zu den beliebtesten Angeboten. Wöchentlich nehmen rund 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 14 Jahren in Kleingruppen an den einstündigen Workshops teil. Sie lernen verschiedene Materialien wie Ton, Acrylfarben oder Pappmaché kennen und fertigen eigene Kunstwerke an – mal frei, mal passend zur Jahreszeit oder inspiriert durch Themen, die in der Gruppe gerade aktuell sind.“ Walter weiter: „Die Kinder und Jugendlichen tauschen sich über ihren Alltag aus, berichten über die Schule, ihre Freunde. Sie üben Rücksichtnahme, helfen einander und inspirieren sich gegenseitig.“