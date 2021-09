Bundestagswahl im Kreis Kleve : CDU-Direktkandidat Rouenhoff liegt vorne

Kreis Kleve Im Kreis Kleve liegt die CDU nach 202 von 276 ausgezählten Stimmbezirken vorne, CDU-Direktkandidat Stefan Rouenhoff dürfte das Ticket für den Bundestag in Berlin ziehen

202 von 276 Wahlbezirke sind ausgezählt. Die CDU liegt in ihrem „Stammland“ Kreis Kleve immer noch vorne - wenn auch deutlich unter dem Ergebnis der Bundestagswahlen von 2017. Momentan haben sich 31,89 Prozent der Wähler für die Christdemokraten entschieden, 2017 waren es in der Endabrechnung 41,6. Also hier im „Stammland“ herbe Verluste für die CDU. Das trifft auch auf Stefan Rouenhoff, der bereits ein Mandat in Berlin hat, zu: Er versammelt bis jetzt 36,72 Prozent der Stimmen auf sich. 2017 waren es abschließend 45 Prozent. Entsprechend gedämpft ist die Stimmung bei der CDU in Kleve, die sich im Kellener Schützenhaus getroffen hat.