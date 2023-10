Bürokratie-Stau Zwei Jahre für die Genehmigung von zwei Windrädern

Endlich ist sie da: Am Montag hatte das Unternehmen Naturwerk Windenergie mit Sitz in Recklinghausen die Genehmigung aus dem Kreishaus im Posteingang. Es darf zwei Windenergieanlagen am Rande des Reichswaldes errichten. Der Standort liegt an der Engelsstraße. Die Kreisverwaltung Kleve wird die offizielle Genehmigung noch öffentlich bekannt geben. „Das ist alles relativ frisch“, sagt Taner Sahin, Geschäftsführer und Gründer von Naturwerk Windenergie. Das Unternehmen werde sich jetzt detailliert mit dem Inhalt der Genehmigung beschäftigen.