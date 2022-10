Bundespolizei schlug zu : Zwei Gesuchte wurden an der Grenze verhaftet

Kreis Kleve Sie kamen von den Niederlanden über die Grenze nach Deutschland. Und wurden von der Bundespolizei an der Grenze in Kranenburg festgenommen.

(RP) Am Montagvormittag, 17. Oktober, überprüfte die Bundespolizei am Grenzübergang in Wyler einen 43-jährigen Belgier in einem BMW X 3 nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl durch die rumänischen Behörden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet. Durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde eine Festhalteanordnung bis zum 18. Oktober 2022 angeordnet, der Mann dem Haftrichter vorgeführt.