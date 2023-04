Projekt im Kreis Kleve Zugewanderte Schüler lernen in den Osterferien Deutsch

In den Ferienwochen erlernten die Teilnehmenden neben Deutschkenntnissen auch wichtige Alltagskompetenzen. Während der Osterferien stand das Angebot dieses Mal unter dem Titel „Berufsorientierung und Bewerbungstraining“. Die Jugendlichen erhielten durch Besuche in Werkstätten und durch Gastvorträge in den Schulen die Gelegenheit, einen ersten Einblick in unterschiedliche Berufsfelder zu erhalten.