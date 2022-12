Innerhalb eines Jahres Warum die Zahl der Rettungstransporte im Kreis Kleve stark ansteigt

Kostenpflichtiger Inhalt „Die Notfallrettung im Kreis Kleve ist aktuell nicht eingeschränkt. Bei Arbeitsunfähigkeit des Rettungsdienstpersonal kommt es vereinzelt zur Abmeldung von Krankenwagen. Dies kann zu Verzögerungen im Bereich des qualifizierten Krankentransportes führen – nicht aber in der Notfallrettung“, sagt Kreissprecher Giesbers. Von einem Systemkollaps könne im Kreis Kleve aktuell keine Rede sein. Aber: Zusätzliches Personal für den Rettungsdienst zu gewinnen, gestalte sich wie bundesweit aufgrund des Fachkräftemangels seit Jahren eher schwierig. „Dies betrifft allein die Notfallsanitäter als höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Zur Kompensation verstärkt der Rettungsdienst des Kreises Kleve die Zahl der Auszubildenden in diesem Segment“, sagt Giesbers. Personelle Engpässe aufgrund von jahreszeitlich bedingten Erkrankungen gebe es aktuell auch – dies allerdings im Rahmen. In der Umsetzung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst 2020 in der Fassung der Teilfortschreibung 2022 werden in den kommenden beiden Jahren weitere Rettungswachen im Kreis Kleve errichtet, weitere Einsatzfahrzeuge beschafft und auch weiteres Rettungsdienstpersonal eingestellt.