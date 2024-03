Verstärkte Kontrollen geplant Polizeiaktionen im Kreis Kleve am Car-Friday

„Natürlich beobachten wir die Szene laufend, am Karfreitag wird es dann Schwerpunktkontrollen an Stellen geben, an denen sich erfahrungsgemäß getroffen wird“, kündigt er an. Von einer echten Tuner-Szene im Kreis Kleve möchte er dabei nicht sprechen. Es gebe aber einige Orte, an denen sich die Fahrer von PS-starken Autos treffen, um die Motoren heulen zu lassen.