Zwei Städte im Fokus Wo im Kreis Kleve am häufigsten eingebrochen wird

Die Pandemie geht, die Einbrecher kommen zurück? Die Befürchtung stand während der Corona-Krise im Raum, so einfach ist es aber nicht: Auch wenn mittlerweile längst nicht mehr so viele Menschen tagsüber zu Hause sind – was den Kriminellen das Schaffen schwer gemacht hat – ist die Zahl der Wohnungseinbrüche nicht in die Höhe geschnellt. Auch nicht im Kreis Kleve. „Wohnungseinbrüche sind als Deliktfeld nicht mehr so groß wie früher, die Zahl ging in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück“, sagt Manuela Schmickler, Sprecherin der Kreis Klever Polizei.