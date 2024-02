Untersuchung der Gemeineprüfungsanstalt Der Kreis Kleve wurde geprüft – das sind die Ergebnisse

Der Kreis hat von 2017 bis 2020 Jahresüberschüsse in Höhe von 17,3 Millionen Euro erwirtschaftet. „Das Eigenkapital konnte gestärkt werden, und die Eigenkapitalquote des Kreises Kleve ist überdurchschnittlich hoch. Dadurch ist der Kreis in der Lage, seine kreisangehörigen Kommunen sinnvoll und angemessen zu entlasten“, sagte Prüfer Markus Daschner. Positiv sei, dass die allgemeine Kreisumlage einwohnerbezogen deutlich geringer sei als in den meisten anderen Kreisen. „Tatsächlich unterliegt keine der 16 Kommunen des Kreises Kleve aufsichtsrechtlichen Maßnahmen.“ Im interkommunalen Vergleich seien allerdings die Gesamtverbindlichkeiten des Kreises überdurchschnittlich hoch. Sie werden aufgrund von Investitionen weiter steigen, was aber letztlich auch zum Erhalt des Vermögens beitrage.