Rudelgucken für Sportevent Wo man in Kleve und Goch den Super Bowl live verfolgen kann

Wo kann das Spiel im Kreis Kleve geguckt werden? Wer mit anderen das Spiel live verfolgen will, wird an mehreren Orten fündig. Zum Einen gibt es im Tichelpark-Kino ein besonderes Angebot für Football-Fans. In Zusammenarbeit mit den Cleve Conqueros, der American-Football-Abteilung des VfL Kleve, findet bereits zum siebten Mal die „Superbowl Night“ statt. Bereits vor dem eigentlichen Event wird ab 21 Uhr Catering vor dem Kino angeboten. Einlass ist dann ab 22.15 Uhr, ab 23.30 geht die Vorberichterstattung los, das Finale selbst startet um 00.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.kleverkinos.de für sechs Euro oder an der Abendkasse im Kino selbst. Und auch im Gocher Goli Theater wird sich in der Nacht von Sonntag auf Montag alles um Football drehen. Einlass ist ab 22 Uhr, das Ticket kostet sechs Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse sind es zehn Euro. Darin bereits enthalten: ein Hotdog, Softdrink sowie eine Tüte Popcorn. Die Tickets im VVK können bei den Stadtwerken Goch im Service-Center am Markt, in der Verwaltung an der Klever Straße sowie im Goli Theater. Reservierungen sind nicht möglich.