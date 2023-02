Kreis Kleve Wirtschaftsjunioren mit neuer Spitze

Nach zwei Jahren wählten die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung in Goch wieder einen neuen Vorstand. Neben Thiele wurde Benedikt Tebartz van Elst (Irrland GmbH & Co. KG, Kevelaer) als stellvertretender Sprecher gewählt. Karsten Diedenhoven (Fußaktiv Diedenhoven GmbH, Kleve) ist Kas-senwart. Beisitzer sind Christian Loy (Voortmann GmbH & Co. KG, Issum) und Gina Heimsoth (DFE Pharma GmbH & Co. KG, Goch). Auch der ehemalige Kreissprecher Marius Schulte (Wolters Nutzfahrzeuge GmbH, Kalkar) bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten und unterstützt seinen Nachfolger. Geschäftsführerin der Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve ist Janine Peters von der Niederrheinischen IHK. Unterstützt wird sie von Marion Seifert (Niederrheinische IHK).