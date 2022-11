Kreis-WfG bietet Hilfe : So klappt es mit der Firmengründung

Die neue Wirtschaftsförderin des Kreises Kleve, Brigitte Jansen (2. von rechts), und ihre Mitarbeiterinnen Irina Tönnissen, Fabienne van Lier und Fee Knupp (von links) laden interessierte Gründer zur Seminarreihe ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve lädt nach Kleve, Rees und Geldern zur Seminarreihe für Gründer ein. Das Angebot ist kostenlos. Außerdem stehen die Experten Gründungswilligen für Vier-Augen-Gespräche zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Zweimal gab es sie bereits, die Veranstaltungsreihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve (WfG) zur Beratung von Unternehmensgründern. Und gut besucht war sie auch: 2018 und 2019 kamen viele Besucher zu den an wechselnden Orten stattfindenden Veranstaltungen. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und mit ihr musste die Reihe vorerst ausgesetzt werden. Jetzt wagt die frisch ins Amt gekommene Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen einen neuen Anlauf.

„Informieren-Planen-Gründen“ hat Jansen den Veranstaltungs-Marathon überschrieben. In Kleve, in Rees und in Geldern werden berufserfahrene Referenten ihr Wissen denen preisgeben, die künftig alle beruflichen Perspektiven selbst in die Hand nehmen möchten. „Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, erfordert Mut und Sachkenntnis. Zu beidem wollen wir als Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unseren Beitrag leisten“, sagt Jansen.

Gründer und Berater treffen sich am Mittwoch, 16. November, um 15 Uhr im Rilano Hotel Cleve City, am Mittwoch, 30. November, um 15 Uhr im Hotel Rheinpark Rees und am Mittwoch, 7. Dezember, um 15 Uhr im Hotel See Park Janssen in Geldern.

Den Start in die Seminarreihe haben die Initiatoren nach Kleve gelegt. Zur Gründer-Idee, zur Persönlichkeit des Gründers und zum Gründungs-Fahrplan wird sich Christian Fischer, Steuerberater bei der KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve, ans Rednerpult begeben. Die Betriebsübernahme als Alternative zur Neugründung und der damit „direkte Weg in die Selbstständigkeit“ wird von Ulrich Lippe, Betriebsberater der Handwerkskammer Düsseldorf, in den Blick genommen. Diesen Faden wird auch Reinhard Verholen aufgreifen. Der Präsident der Steuerberaterkammer Düsseldorf und Geschäftsführer der AVHG Steuerberatungsgesellschaft wird rechtliche Rahmenbedingungen, Rechtsformen und Alternativen darlegen. Nathalie Tekath-Kochs, Leiterin Grundstücksmanagement bei der Kreis-WfG, wird alle drei Seminartage in einer Gesprächsrunde mit zwei erfolgreichen Existenzgründern über Höhen und Tiefen der Gründerphase abschließen. Sie will Rückschläge diskutieren aber vor allen Dingen auch über Erfolgserlebnisse sprechen.

Der zweite Tag der dreiteiligen Reihe wird der 30. November sein. Holger Schnapka wird in Rees für das Service-Center der Niederrheinischen IHK sprechen und den Aufbau und die Gliederung des Businessplans zum Thema machen. Frei nach dem Motto „Klappern gehört zum Handwerk“ spricht Jennifer Gsell von blueMarketing über die Start- und Aufbaulösungen eines digitalen Marketings. Gerhard Heusipp, der Leiter des Zentrums für Forschung, Innovation und Technologie der Hochschule Rhein-Waal, bringt die Gründerinitiativen der Hochschule näher.

In Geldern wird dann Volker Klinkhammer für die ETL Heuvelmann & van Eyckels über notwendige Versicherungen sprechen, über die private Absicherung und Steuern und Abgaben. Als Finanzierungsberater der NRW.Bank wird an diesem Tag sowohl Stephan Kunz zugegen sein wie auch Fabienne van Lier, Fördermittelberaterin bei der Kreis-Wirtschaftsförderung. Mit Roman Litjes von der Volksbank an der Niers, Matthias Thönnißen von der Volksbank Kleverland und Christoph Franken von der Sparkasse Rhein-Maas wird dann durch erfahrene Bankkaufleute der Eintritt in die Zielgerade dieses dreistufigen Gründerseminars eingeläutet: „Eintritt in die Selbstständigkeit – Das Banken-Gespräch gut vorbereiten“ lautet ihr Appell an die Anwesenden.

Als zusätzliches Angebot lädt die Kreis-WFG interessierte Gründer zu Vier-Augen-Gesprächen vom 14. bis 18. November ein.