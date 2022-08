Taxis im Kreis Kleve : Wird Zuschuss zum Night Mover bald auf acht Euro erhöht?

Kreis Kleve Neben der Anpassung des Night-Mover-Tickets regt die CDU-Kreistagsfraktion eine verstärkte Werbekampagne an, die eine höhere Aufmerksamkeit auf das Jugendprojekt lenken könnte.

Weiter wird um Auskunft gebeten, wie viele Taxiunternehmen sich an dem Night-Mover-Projekt beteiligen und ob eine mögliche Bargeldzahlung bei den Taxiunternehmen umsetzbar scheint. Paul Düllings, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion betont: „Es entspricht häufig der Lebensrealität, dass junge Erwachsene Zahlungen im weiten Maße bargeldlos abwickeln." Welche Möglichkeiten hat der Kreis Kleve, sich für eine bargeldlose Zahlungsabwicklung in Taxis, die sich am Night-Mover-Projekt beteiligen, einzusetzen? „Uns als CDU-Kreistagsfraktion ist bewusst, dass die Zahlungsabwicklung in der alleinigen Hoheit der Taxiunternehmen liegt und die Kreisverwaltung hier nur anregend tätig werden kann. Dennoch möchten wir hier einmal nachfragen, welche Anreize hier möglich sind", sagt Düllings.