Landratswahl im Kreis Kleve : Winkmann teilt gegen Gerwers aus – so reagiert der CDU-Kandidat

Der Wahlkampf hat begonnen. Die Parteien plakatieren - wie hier ein CDU-Plakat in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Der Landratswahlkampf im Kreis Kleve nimmt Fahrt auf: Der parteilose Kandidat Guido Winkmann teilt in Richtung CDU aus - und kündigt eine Plakataktion in Rees an. Die Antwort von Gerwers folgt umgehend.

Es ist eine bemerkenswerte Mitteilung, die der parteilose Landratskandidat Guido Winkmann an Allerheiligen verschickt hat. Darin vergleicht der 48-Jährige die demokratische Wahl im Kreis Kleve mit Spieler- und Trainerwechseln im Fußballgeschäft. Wenn Berufskicker ihren Verein vorzeitig verließen, um anderswo mehr Geld zu verdienen, werde eine Ablösesumme fällig, so Winkmann. Wenn jedoch auf Zeit gewählte Berufspolitiker ihren Posten vorzeitig verließen, um unter anderem zu einem besser bezahlten Posten zu wechseln, führe das – wie jetzt im Kreis Kleve – zu Neuwahlen des Landratsamtes. „Und diese Ablösesumme zahlen die Steuerzahler und nicht die wechselnden Politiker oder die im Hintergrund stehenden Parteien, weil neu gewählt werden muss“, schreibt Winkmann. Und weiter: „Ex-Landrätin Silke Gorißen hatte nach nur 18 Monaten den Kreis Kleve Richtung Düsseldorf verlassen. Der Bürgermeister aus Rees möchte nun ebenfalls seinen Posten verlassen, um künftig Landrat zu werden. Der Posten des Landrats wird viel besser bezahlt als der des Bürgermeisters.“

Seinen Berechnungen zufolge koste die Neuwahl im Kreis Kleve mindestens 500.000 Euro. „Eine mögliche Neuwahl in Rees ist hier noch gar nicht eingerechnet“, sagt Winkmann und zielt damit auf den CDU-Kandidaten Christoph Gerwers. „In Rees ist er vor zwei Jahren für die Dauer von fünf Jahren gewählt worden. Schon 2016 wollte der Berufspolitiker Gerwers als Bürgermeister Rees in Richtung Bundestag verlassen. Wenn jemand scheinbar immer wieder Abwanderungsgedanken hegt, dann ist das alles andere als zuverlässig! Nicht, dass er bald wieder in den Bundestag möchte und den Kreis im Falle seiner Wahl kurz danach wieder verlässt“, schreibt Winkmann. Gleichzeitig kündigt der 48-Jährige eine Plakataktion in Rees an. Dabei soll auf den Wahlplakaten zu lesen sein: „Liebe Reeser, Ihr Bürgermeister gehört Ihnen!“

CDU-Kandidat Christoph Gerwers hat bereits auf die Ausführungen von Winkmann reagiert. „Die Ausführungen von Herrn Winkmann sind erstaunlich. Er selbst hat vor gerade einmal einem Jahr öffentlich über eine Kandidatur für den Landtag NRW nachgedacht, hat dann aber mangels Zuspruch gekniffen“, sagt Gerwers, „Wie sieht es denn vor diesem Hintergrund mit seiner eigenen Verlässlichkeit aus? Winkmann selbst stand nie für ein längerfristiges Engagement in einem Rat oder einem Kreistag zur Verfügung, während ich seit 13 Jahren erfolgreich eine Verwaltung führe.“

Winkmann habe als Schiedsrichter ein merkwürdiges Verständnis von Fairness, sagt Gerwers. „Er kennt weder meine langjährige Arbeit in Rees noch mich persönlich. Gleichzeitig unterstellt er mir unlautere Absichten. Herr Winkmann disqualifiziert sich damit für das Amt des Landrates. Ein Landrat muss zusammenführen und darf nicht spalten.“