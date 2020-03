Corona-Krise : Kreis will 10-Millionen-Soforthilfepaket

info

Infizierte Aktuell (Stand 19. März, 15.30 Uhr) sind im Kreis Kleve insgesamt 104 Corona-Virus-Infektionen nachgewiesen: vier in Bedburg-Hau, 17 in Geldern, zwei in Goch, 18 in Issum, zehn in Kalkar, 14 in Kerken, neun in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, fünf in Kleve, drei in Rees, zwei in Rheurdt, zwölf in Straelen, drei in Wachtendonk und zwei in Weeze.

Noch unklar In Klärung befinden sich drei Meldungen.