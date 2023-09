Tipps bei der Wirtschaftsförderung Wie Unternehmen ihre digitale Sichtbarkeit verbessern können

Nach dem theoretischen Unterbau ging es um ganz konkrete Praxisbeispiele. Vier Unternehmer aus dem Kreis Kreis Kleve berichteten den Gästen in einer von Tanja Bettermann vom Mittelstand-Digital-Zentrum Rheinland moderierten Gesprächsrunde davon, welche Strategien sie nutzen, um digital sichtbar zu sein. Für Tobias Schiller, Geschäftsführer der KleSec GmbH, gehören regelmäßige Facebook- und Instagram-Postings zum digitalen Handwerkszeug. Daniel Quartier, Geschäftsführer der Metzgerei Quartier GmbH, erzählte davon, dass die mit viel Humor unterlegten Postings oft am besten beim online-affinen Zielpublikum ankommen. Aber auch die Videos, in denen sich die Mitarbeiter des Betriebs vorstellen, werden gerne angesehen, so Daniel Quartier. Für Alf Buddenberg, Geschäftsführer der mediamixx GmbH, ist ein großer Vorteil von Social-Media-Kampagnen, dass sie sich im Hinblick auf die Empfänger sehr zielgerichtet einsetzen ließen und auch mit einem kleineren Budget zu realisieren seien. Wim Bekker, Geschäftsführer der Bekker Transporte & Logistik GmbH, berichtete den Gästen davon, dass er vor allem großen Wert auf digitale Sichtbarkeit lege, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Wichtig, so Bekker, sei es, bei online-Kontaktaufnahmen schnell zu antworten.