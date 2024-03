28.875 Euro Spendengelder Wie der Rotary Club mit Kalendern Vereine unterstützt

„Die Schmerzen sind ein sehr großes Problem“, sagt Dr. Laura Doriana Trocan. Die Ärztin leitet das Kinderpalliativteam Sternenboot in Düsseldorf. 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ist das Team erreichbar, hilft jungen Menschen „mit lebensverkürzenden Erkrankungen“, sagt Trocan. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene also, die an schwersten Krankheiten leiden, die aber die ihnen verbleibende Lebenszeit lieber zuhause als in einem Krankenhaus verbringen wollen. Das Sternenboot sucht sie regelmäßig auf, verschafft Schmerzlinderung und bietet Beistand.