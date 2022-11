Noch bis Ende der Woche : Angebot für Existenzgründer - WfG lädt zu Vier-Augen-Gesprächen

Kreis Kleve Noch bis Ende dieser Woche geht es um die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Die richtige Idee, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bestimmen über den dauerhaften Erfolg einer Existenzgründung.

Vier-Augen-Gespräche zur Existenzgründung“ ist die laufende Woche bis zum 18. November überschrieben, in der sich die Wirtschaftsförderung (WFG) Kreis Kleve erneut den Gründungswilligen widmen wird. Die richtige Idee, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bestimmen über den dauerhaften Erfolg einer Existenzgründung. Der Mut wird allerdings nur bei guter Vorbereitung belohnt, so die WFG. „Wir können nur empfehlen, die zahlreichen Informationsangebote während der „Gründerwoche Deutschland“ zu nutzen. Bei allem Enthusiasmus für die eigene Idee ist auch ein sachlicher Blick notwendig“, sagt Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der WFG. Letztendlich entscheidend werde jedoch die Gründerperson mit ihrem Unternehmergeist sein. „Der Glaube an die eigene Sache, die realistische Bewertung der Marktchancen, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen sind gefragte Qualitäten“, so Janßen.