Wohnen im Kreis Kleve Welches Haus gibt’s noch für 500.000 Euro?

Maximilian Sommer und seine Lebensgefährtin Christine Pelzer waren zunächst im Aachener Raum tätig und sind aus privatem Anlass nach Kleve, Christine Pelzers Heimat, gezogen. Seit Anfang des Jahres sind sie mit der Sommer Immobilien GmbH in Kleve tätig. Gut acht Monate sind sie jetzt in der Schwanenstadt – und erfreut darüber, wie viele Häuser sie seitdem schon an Interessenten bringen konnten. Dass in den Köpfen vieler Kaufinteressenten eine Art Voreingenommenheit herrsche – nach dem Motto: „Für 500.000 Euro gibt es doch heutzutage nichts mehr“ – hat Maximilian Sommer schon des Öfteren festgestellt. „Viele Kaufinteressenten sind sehr verunsichert. Tatsache ist aber, dass man im Kreis Kleve für 500.000 Euro eine ganze Menge Immobilien bekommt“, sagt er. Woher dieses „Gerücht“, wie er sagt, komme, weiß er nicht. Eine Vermutung: Die Energiepolitik verunsichere viele Kaufinteressenten. „Uns rufen Kunden an, die etwas im Fernsehen gesehen haben und fragen: Muss ich jetzt vor dem Verkauf des Hauses noch eine Wärmepumpe einbauen? Dann sagen wir: Um Gottes Willen...“, so Sommer. Ein weiterer Erklärungsansatz: die regionalen Unterschiede. „In Düsseldorf oder Köln würde ich zustimmen und sagen: Für 500.000 Euro bekommt man noch maximal eine Eigentumswohnung. Aber hier im Kreis Kleve sieht das ganz anders aus.“ Sommer empfiehlt jedem, der ein Haus kaufen möchte, aber verunsichert ist, an einen Makler heranzutreten. „Das muss nicht Sommer Immobilien sein. Grundsätzlich kann einem jeder Makler dabei helfen, die Scheu zu verlieren“, sagt er.