Inzidenz unter 50 : Was ab Mittwoch im Kreis Kleve gilt

Kreis Kleve Im Kreis Kleve ist die Inzidenz seit fünf Werktagen stabil unter 50. Die Kontaktbeschränkungen werden also gelockert, auch die Innengastronomie darf wieder öffnen. Ein Überblick über die neuen Regeln, die ab Mittwoch, 2. Juni, gelten.

(lukra) Der Kreis Kleve hat am Montag den fünften Werktag in Folge eine Corona-7-Tages-Inzidenz von unter 50 gemeldet. Damit gelten ab Mittwoch, 2. Juni, neue Regeln mit erheblichen Lockerungen im Kreis Kleve:

Kultur / Freizeit Veranstaltungen im Innenbereich sind in Theatern, Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen wie privaten Kultureinrichtungen erlaubt. Voraussetzungen für Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen sind die Wahrung des Mindestabstands, ein Sitzplan sowie ein negatives Schnelltestergebnis der Zuschauer. In Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern und ähnlichen Einrichtungen entfällt die Terminbuchung. Es können Führungen angeboten werden.

In Innenräumen ist kontaktfreier Sport ebenfalls ohne Personenbeschränkung möglich – einschließlich gewerblicher Fitnessstudios. Kontaktsport kann mit bis zu 12 Personen stattfinden. In beiden Fällen muss jeweils die Kontaktverfolgung möglich sein sowie ein aktuelles negatives Coronatest-Ergebnis vorliegen.

Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres oder bis die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen erneut den Schwellenwert von 50 überschreitet oder an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 35 unterschreitet. Lediglich bei Schulen und Kitas kommen strengere Regelungen nach Auffassung des Landes NRW erst bei einer noch höheren Inzidenz wieder in Betracht. Demzufolge kann bei einem denkbaren Wiederanstieg der Sieben-Tages-Inzidenz über 100 (oder gar über 165) eine erneute Rückkehr in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht ausgeschlossen werden.