Wahl des EU-Parlaments Was Sie zur Europawahl im Kreis Kleve wissen müssen

Erstmalig sind auch Jugendliche und junge Erwachsene im Alter ab 16 Jahren wahlberechtigt. Bislang lag das Wahlalter bei 18 Jahren. In diesem Jahr sind im Kreis mehr als 17.300 Wahlberechtigte als Erstwählende angeschrieben worden, das entspricht einer Quote von 7,5 Prozent. Die meisten Erstwählenden gibt es mit 2700 Personen in Kleve. Den prozentual größten Anteil machen mit 7,9 Prozent die Erstwählenden in Kevelaer aus, den geringsten mit 6,8 Prozent in Rheurdt.