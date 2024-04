Kreispolizeibehörde Kleve skeptisch Was bedeutet das neue Cannabisgesetz für die Polizei?

Die Kreispolizei hat am Dienstag die Kriminalstatistik für das Jahr 2023 veröffentlicht. Während es im Kreis Kleve pro 100.000 Einwohner insgesamt weniger Straftaten gab als im NRW-Durchschnitt, reißt die Region in einem Deliktbereich deutlich nach oben aus: bei der Betäubungsmittelkriminalität. 2995 Fälle hat die Kreispolizeibehörde Kleve im vergangenen Jahr registriert – was nicht nur einer beachtlichen Steigerung um 873 Fälle im Vergleich zu 2022 entspricht. Die Fallzahl ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl des Kreises (rund 320.000) auch mehr als doppelt so hoch wie NRW-weit: 952 ist die Häufigkeitszahl im Kreis, das bedeutet 952 Fälle pro 100.000 Einwohner. In Nordrhein-Westfalen gesamt liegt die Häufigkeitszahl bei 408.