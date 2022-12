Klever Kreisverwaltung Warum man das Fehlen der Landrätin kaum gemerkt hat

Wir leben in Zeiten, in denen aus Meinungen in den Köpfen der Menschen ganz schnell Fakten werden. Ein Beispiel: Ich weiß nicht, was ein Landrat macht, also macht ein Landrat auch nichts. Zuschriften dieser Art haben uns in den vergangenen Wochen immer wieder erreicht. Gerne kombiniert mit dem Argument, dass man das Fehlen der Landrätin in den vergangenen Monaten praktisch nicht gemerkt habe. Tatsächlich lief die Arbeit der Kreisverwaltung praktisch geräuschlos weiter – das aber hat Gründe.