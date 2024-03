Warnung der NINA-App Weltraumschrott fliegt am Freitagabend über den Kreis Kleve

Weiter heißt es in der App nämlich, dass zwischen Freitag- und Samstagmittag, 8. und 9. März, ein „größeres Weltraumobjekt“ in die Erdatmosphäre eintreten wird. Dabei seien „Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls“ möglich, heißt es in der Mitteilung. Dass Trümmerteile aber in einem Kreis Klever Garten landen, gilt als sehr unwahrscheinlich. Zwar überfliegt das Objekt vor dem Wiedereintritt mehrmals Deutschland und die App hat auch für das ganze Bundesgebiet eine Warnung herausgeben. „Eine Gefährdung für Deutschland sei sehr unwahrscheinlich", sagt Luisa Spoo, Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unserer Redaktion. Anders als andere Kreise und Regionen wird der Kreis Kleve den vorläufigen Berechnungen zufolge aber vom Weltraumteil überflogen: Eine Karte des BBK zeigt, dass der Kreis Kleve voraussichtlich am Freitagabend gegen 18.20 Uhr überflogen wird. Luisa Spoo erläutert, dass es sich bei den auf der Karte markierten Flächen lediglich um die Überflugkorridore des Objekts handle – auch, wenn die Karten mit „Wiedereintritt“ überschrieben sind. „Das Objekt ist auf diesen Routen noch außerhalb der Erdatmosphäre unterwegs", sagt sie.