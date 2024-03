Warnung der NINA-App Wird der Weltraumschrott über dem Kreis Kleve zu sehen sein?

Konkret handelt es sich nach Angaben des BBK bei dem Objekt um eine Plattform mit Batteriepaketen, die in etwa so groß wie ein Auto ist und 2,6 Tonnen wiegt. Sie wurde bereits 2021 von der ISS getrennt und soll nun planmäßig auf die Erde treffen. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre soll die Plattform zwar weitestgehend verglühen, kleinere Trümmerteile könnten nach Berechnungen des Weltraumlagezentrums in Uedem aber den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen, teilt das BBK mit. Die sollen dann aber möglichst über unbewohntem Gebiet abstürzen, erklärte ein Sprecher des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums der Deutschen Presseagentur.