Kreis Kleve Auch die Briefwahl zur Stichwahl ist noch möglich

Die Kommunen werden den Wählern, die bereits im Rahmen der Landratswahl am 27. November Briefwahl für eine mögliche Stichwahl mit beantragt haben, die Unterlagen in den nächsten Tagen zusenden. Ein erneuter Antrag ist in diesem Fall nicht notwendig. Wähler, die extra zur Stichwahl Briefwahl beantragen möchten, können dies mit den vorhandenen Wahlbenachrichtigungen tun oder müssen sich an die Verwaltungen ihrer Heimat-Stadt oder -Gemeinde wenden. Aufgrund der engen Fristen und der nicht kalkulierbaren Zustellzeiten seitens der Postunternehmen ist der Einwurf der ausgefüllten Briefwahlunterlagen bei den Rathäusern der empfohlene Weg, um sicherzustellen, dass die Stimme in das Wahlergebnis einfließt.