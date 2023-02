Cybersicherheit in Unternehmen „Die Frage ist nicht, ob Sie angegriffen werden, sondern wann“

Einen weiteren Impuls wird an diesem Nachmittag Peter Meyer liefern. Als Mitglied der Geschäftsführung bei DIGITAL.SICHER.NRW, dem Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft in NRW, wird er zum Thema „Digitale Sicherheit ist Chefsache“ referieren. Er wird ein kurzes Lagebild zur digitalen Sicherheit bei Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) geben, Handlungsempfehlungen für Geschäftsführende aufzeigen und auf Fördermöglichkeiten für KMU aus Nordrhein-Westfalen hinweisen.