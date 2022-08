Natur- und Umweltschutz : Klever Volkhard Wille wird neuer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion

Kreis Kleve/Düsseldorf Der Grünen-Landtagsabgeordnete Volkhard Wille ist bei einer Klausur der NRW-Landtagsfraktion zum Sprecher für Natur- und Umweltschutz ernannt worden. Was Wille zu seiner neuen Rolle sagt.

„Ich bin mit der Entsendung in den Umweltausschuss und den Haushalts- und Finanzausschuss sehr zufrieden und kann dort meinen politischen und fachlichen Schwerpunkten entsprechend arbeiten“, sagt Wille in einer Pressemitteilung. „Über die stellvertretende Mitgliedschaft im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie werde ich das Thema Landesplanung, das in Hinblick auf die weitere Entwicklung im Bereich Kiesabgrabungen/Rohstoffe von besonderer Bedeutung für den Kreis Kleve ist, bearbeiten.“