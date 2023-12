Blätter von acht Künstlern Vier kleine Kunstkalender von Vir3 für 2024

Die „Schildkröte“ ist einer von vier Kalendern, die die drei Drucker Stefan Vüllings, Anno Ixfeld und Andreas Reimer in ihrer „Werkstatt für erlesene Druckgrafik“ passend fürs Fest auch wieder für 2024 aufgelegt haben. Die Kalender haben zwölf einzelne Blätter mit einem abtrennbaren Kalendarium, so dass man sein Lieblingsblatt auch mehrere Monate anschauen kann. Alle Monatsblätter sind in einen kunstfertig gefalteten Karton gelegt, der einerseits feste Verpackung, andererseits zugleich Passepartout und Rahmen und Aufhänger zugleich ist. Schmale Kartonstreifen geben ihm Stabilität und den nötigen Abstand, so dass das obere Kalenderblatt wie in einem Bild Abstand zum Passepartout-Ausschnitt hat. Ein kleiner Holzklotz, der zusätzlich erworben werden kann, macht aus dem gehängten Kalender einen Standkalender für den Schreibtisch oder die Fensterbank.