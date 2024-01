Viele Fristverlängerungen Tausende Einsprüche gegen neue Grundsteuer im Kreis Kleve

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Kritik an dem Verfahren der neuen Grundsteuer gegeben. Eine erste Abgabefrist musste verlängert werden. Vielen war das Verfahren zu kompliziert. Dass viele Betroffene Hilfe benötigten, zeigt sich auch am Andrang im Internet, an den Hotlines und vor Ort. Die NRW-Finanzämter hatten extra mehr Personal beschäftigt, insgesamt wurden in den vergangenen Jahren landesweit rund 380 Regierungsbeschäftigte für die Grundsteuerstellen eingestellt. Auch eine Grundsteuer-Hotline wurde eingerichtet. Allein von April 2022 bis April 2023 gingen bei der Klever Hotline mehr als 56.000 Anrufe ein, die meisten im März 2023 mit 7679.