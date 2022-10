Trotz der allgemeinen Krise : Viele Bäcker bieten Sonntagsbrötchen an

Für viele Bäckereien ist der Sonntagsverkauf wichtig. Doch auch im Kleverland gibt es Bäckereien, die sonntags nicht mehr oder nur noch eingeschränkt öffnen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Kreis Kleve Die Bäckerei Stinges zieht die Notbremse. Weil Personal fehlt, sind auch die neun Filialen im Süden des Kreises Kleve bald am Sonntag dicht. Doch andere Betriebe halten an der Öffnung fest. Der Tag sei ein Umsatzbringer, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Frühstückstisch am Sonntag ist gedeckt, der Kaffee duftet. Was noch fehlt, sind frische Brötchen. Die wird es am Sonntag allerdings nicht mehr bei Stinges geben. Das Unternehmen mit Sitz in Brüggen-Lüttelbracht kündigte jetzt an, seine mehr als hundert Filialen – neun davon betreibt das Unternehmen im Süden des Kreises Kleve – in Zukunft an Sonn- und Feiertagen zu schließen. Die Regelung soll ab dem 1. November gelten. Die Gründe dafür sind zu wenig Personal und steigende Kosten.

Doch auf Sonntags-Brötchen werden die Kunden im Kleverland nicht verzichten müssen. „Wir werden auf jeden Fall weiter am Sonntag geöffnet haben“, sagt Bäckermeister Anton Janssen, der mit der Niersbäckerei neun Filialen in Kevelaer und Geldern betreibt. „Eine Schließung an dem Tag kommt für uns überhaupt nicht in Frage: Der Tag ist mit Abstand der beste Tag für uns“, sagt Janssen. Innerhalb von drei Stunden mache man da den Umsatz, den die Filiale sonst am ganzen Tag mache. Das Sonntags-Brötchen sei gefragt. „Sonntags haben die Leute Zeit, endlich mal zusammen zu frühstücken und da gehört für viele dann das frische Brötchen einfach dazu“, sagt der Bäckermeister, der sonntags geöffnet hat, seitdem das vor vielen Jahren gestattet wurde. Dafür habe man lange gekämpft. Deshalb werde man auch weiter sonntags geöffnet haben. Er habe auch ausreichend Personal für den Verkauf. Personalbedarf gebe allerdings es in der Backstube.

Info Öffnungszeiten für Bäcker in NRW Ohne Café Folgende Regelung gilt für Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen für Bäckereien ohne Cafébetrieb: Höchstens fünf Stunden; fällt der Heilige Abend auf einen Sonntag, nicht länger als bis 14 Uhr; kein Verkauf am 2. Weihnachtsfeiertag, Oster- und Pfingstmontag. Mit Café 2019 beschäftigte sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Thema Sonntagsöffnung. Er erließ folgendes Urteil: Bäckereien dürfen ihre Kunden auch außerhalb der vorgeschriebenen Öffnungszeiten bedienen – allerdings nur in Filialen, in denen der Thekenverkauf mit einem Café kombiniert ist. Solche Kombinationen aus Bäckerei und Cafés sieht der BGH als Gaststätten an, in denen Brot und Brötchen als „zubereitete Speisen“ ganztags verkauft werden dürfen.

Auch bei der Bäckerei Büsch, die in vielen Edeka-Filialen vertreten ist, wird sich an der Sonntagsöffnung nichts ändern. In Kleve betreibt Büsch die Schaubackstuben im Edeka-Markt Brüggemeier an der Ludwig-Jahn-Straße und im Edeka-Markt Schroff im Einkaufszentrum eoc an der Hoffmannallee. Während Schroff sonntags nicht öffnet, ist die Bäckerei im Brüggemeier-Markt sonn- und feiertags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. „Es ist nicht geplant, an diesen Öffnungszeiten etwas zu ändern“, heißt es von der Bäckerei. Natürlich hat man beobachtet, dass Stinges jetzt sonntags schließen will. „Wir haben diese Absicht nicht und die Kunden würden das sicher bedauern, denn an dem Tag haben wir eine gute Frequenz in den Geschäften“, heißt es.

Dass der Sonntag bei den Kunden gefragt ist, weiß auch Christian Brenker, Prokurist bei der Bäckerei Reffeling, die mehrere Filialen am unteren Niederrhein hat, unter anderem in Goch, Kalkar und Kleve. „Wir haben auch verfolgt, dass die Bäckerei Stinges am Sonntag nicht mehr öffnen will, doch für uns kommt das nicht infrage. Der Sonntag gehört fest dazu, er ist ein wichtiger Tag und bringt gute Umsätze. Allerdings denken wir wohl darüber nach, an den Feiertagen nicht mehr zu öffnen“, sagt Brenker.

Die Bäckerei Reffeling sieht sich auch als kleiner Gastronomiebetrieb. „Wenn man sich etwa in Goch umguckt, da gibt es ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, essen zu gehen. Für die Leute ist das aber wichtig. Sie wollen sich am Sonntag etwas gönnen, das kann auch ein ausgiebiges Frühstück sein. Auch deshalb werden wir sonntags weiter öffnen“, sagt Brenker. Das gelte für alle Filialen außer für das „Fachgeschäft Geldern“, am Harttor bei Rewe.

Allerdings sei der Sonntag auch kostenintensiv, weil Aufschläge auf die Löhne und Gehälter gezahlt werden. „Deswegen werden die Sonntagsbrötchen aber nicht teurer als die während der Woche“, verspricht Brenker. Das Spitzbrötchen kostet bei Reffeling derzeit 42 Cent, es gibt Mengenrabatt. In der Bäckerei Reffeling gebe es Überlegungen, an bestimmten Wochentagen, etwa am Montag oder Mittwoch, früher zu schließen, um den Mitarbeitern mehr Freizeit bieten zu können, so Brenker Die Personalsituation habe sich inzwischen entspannt. „Wir bekommen zurzeit viele Bewerbungen. Offenbar wollen viele Menschen nicht ohne Job oder ohne eine regelmäßige Arbeit sein, wenn die Energiekosten weiter steigen oder der Winter hart wird“, sagt Brenker.

In Kleve hält auch die Bäckerei Voss an der Königsallee am Sonntagsbrötchen fest. „Wir werden auch weiterhin sonntags von 8 bis 11 Uhr öffnen“, heißt es aus der Bäckerei. Die Bäckerei Derks bietet Kunden in Kranenburg (am Markt, 8 bis 18 Uhr) und Kleve (Café in der Sparkasse, 7 bis 14 Uhr, Café im Hagebaumarkt 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr) ihre Dienste an. Allerdings haben die Bäckereien in der Klever Innenstadt inzwischen wochentags nicht mehr so lange geöffnet wie früher, sondern sind sukzessive immer weiter eingeschränkt worden. So war es vor der Corona-Pandemie kein Problem, auch noch „nach Büroschluss“ ein Brötchen oder ein Brot bei Derks in der Innenstadt zu kaufen. Inzwischen öffnet die Filiale in der Nähe des Elsabrunnens montags bis samstags um 8 Uhr und schließt um 16 Uhr. Die Filiale in der Sparkasse öffnet montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 16.30 Uhr. Bäckerei-Chef André Derks erläutert, weshalb die beiden Filialen bereits so früh schließen: „Die Kosten für Energie sind hoch, das Personal will auch bezahlt werden. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Abendstunden, in denen der Umsatz eh nicht so groß ist, zu ,opfern’.“