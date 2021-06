Elf Kommunen betroffen : Kreis Kleve verzichtet auf Elternbeiträge

Kreis Kleve Der Kreis Kleve verzichtet zum Teil auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Damit setzt er als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Absprachen der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung um.

(RP) Dies betrifft Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege sowie in Angeboten des Offenen Ganztags in der Primarstufe und der Sekundarstufe I an den Förderzentren im Kreis Kleve, wie es nun in einer Mitteilung heißt. Für den Monat Februar 2021 werden die kompletten Elternbeiträge, für die Monate März bis Mai 2021 die Hälfte der Elternbeiträge erlassen. Dieser Verzicht gilt auch für Eltern, deren Kinder in diesem Zeitraum die Notbetreuung besucht haben. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet die Hälfte der durch diesen Beschluss entstandenen Kosten an den Kreis Kleve.