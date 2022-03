Jahresbilanz der Polizei : Weniger Tote im Straßenverkehr

Die Polizei stellte jetzt ihre Unfallstatistik vor.

Kreis Kleve 13 Menschen verunglückten 2021 tödlich auf den Straßen des Kreises Kleve – im Jahr davor waren es 17. Die Zahl der Unfälle erhöhte sich auf 8125, auch die Zahl der Verletzten insgesamt stieg. Das sagt die neue Verkehrsunfallstatistik.

Bei tödlichen Unfällen mit Pedelecs nimmt der Kreis Kleve eine traurige Spitzenposition ein: In ganz Nordrhein-Westfalen starben im vergangenen Jahr 32 Menschen bei Unfällen mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern. Acht, also ein Viertel, kommen aus dem Kreis Kleve. Besorgniserregend stieg auch die Gesamt-Zahl der bei Unfällen verletzten Pedelec-Fahrer: Von 133 im Jahr 2020 auf 173 im Jahr 2021. 2019 waren es lediglich 66 Menschen, die bei Unfällen mit dem Pedelec verletzt wurden, heißt es in der Verkehrsunfall-Statistik für 2021, die die Kreis Klever Polizei jetzt vorgelegt hat.

Insgesamt 13 Menschen verloren im Jahr 2021 auf den Straßen des Kreises Kleve ihr Leben. Das sind weniger als 2020 mit 17 tödlichen Verkehrsunfällen. Zehn der im Straßenverkehr getöteten Personen sind laut Polizeistatistik Senioren. Acht der Senioren kamen als Fahrrad- oder Pedelec-Fahrer ums Leben. „In diesen acht Fällen waren die Senioren die Unfallverursachenden und trugen keinen Helm“, schreibt Polizeisprecher Achim Jaspers. Somit hat sich die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Senioren im Vergleich zu 2020 verdoppelt: Damals waren es fünf Senioren, die im Straßenverkehr tödlich verunglückten.

Insgesamt stieg die Zahl der Unfälle im Kreis Kleve an. „ Während sich im Jahr 2020 noch 7897 Unfälle ereigneten, waren es im Jahr 2021 insgesamt 8125 Verkehrsunfälle. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg jedoch nur minimal an, von 1022 auf 1026 Unfälle“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Die Zahl der Verkehrstoten gehe zwar zurück, sei aber immer noch hoch. „Jeder Mensch, der bei einem Verkehrsunfall im Kreis Kleve sein Leben verliert, ist einer zu viel! Besonders betroffen macht mich, dass auch in diesem Jahr wieder ein Kind ums Leben kam. Ein 14-jähriger Junge, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, verstarb nach einem tragischen Verkehrsunfall, der sich Ende August auf der Uedemer Straße ereignete“, so die Landrätin.

Bei den Leicht- und Schwerverletzten sind die Zahlen im Vorjahresvergleich leicht rückläufig. Bei den Schwerverletzten ist ein Rückgang um sechs Personen auf 294 zu verzeichnen – im Vorjahr waren es 300. „Damit konnte sich den guten Werten aus 2019 zwar angenähert werden, die 289 schwer verletzten Personen im Jahr 2019 bleiben jedoch der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen für die Kreispolizeibehörde Kleve“, so Jaspers. Die Zahl der leichtverletzten Personen bei Verkehrsunfällen sank im Jahr 2021 um 20 Personen auf 989.

Im Landesvergleich liegen die Verunglücktenzahlen im Kreis leider weiterhin sehr hoch, auch wenn sich die „Verunglücktenhäufigkeitzahl“ von 422 auf 412 verbesserte, so der Polizeisprecher. Die „Verunglücktenhäufigkeitszahl gibt an, wie hoch das Risiko ist, pro 100.000 Einwohner bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt zu werden, heißt es in der Statistik. Landesweit ist das Risiko deutlich niedriger als im Kreis Kleve: Da liegt die Zahl bei 370.

97 Kinder verunglückten im Jahr 2021 im Straßenverkehr – das ist der niedrigste Wert seit Einführung der Kreis Klever Verkehrsunfallstatistik, so Jaspers. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2019 auf 136 sank diese Zahl im Jahr 2020 erfreulicherweise auf 98 und konnte mit 97 verunglückten Kindern 2021 auf diesem niedrigen Niveau gehalten werden, so der Polizeisprecher. Von den verunglückten Kindern verletzten sich elf (Vorjahr 13) schwer und 85 (Vorjahr 84) leicht. 61 (Vorjahr 58) der verunglückten Kinder nahmen als Fußgänger oder Radfahrer aktiv am Straßenverkehr teil, ein 14-Jähriger verunglückte tödlich.

Die Zahl der verunglückten „Jungen Erwachsenen“ – Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren – ist auf 215 gestiegen. Das sind 14 „Junge Erwachsene“ mehr, als im Vorjahr. Die Zahl der Schwerverletzten in diesem Alter fiel um vier auf 39 (Vorjahr 43), die der Leichtverletzten stieg um 18 auf 175 (Vorjahr 157). Eine „junge Erwachsene“ kam ums Leben: Die 20-jährige Autofahrerin kam im Oktober auf der Uedemer Straße in Bedburg-Hau mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass die junge Frau noch an der Unfallstelle verstarb.

Als Unfallursache spielt in dieser Altersgruppe als „Ablenkung“ oftmals die Nutzung des Smartphones während der Fahrt eine bedeutende Rolle, heißt es in der Statistik.