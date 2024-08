Blitz schlägt in Stellwerk ein Unwetter am Niederrhein – Chaos beim Niersexpress

Das Unwetter ist in der Nacht zu Mittwoch auch über den Niederrhein hinweggefegt. Es gab heftige Regenschauer, Blitz und Donner. Und ein Blitz sorgt immer noch für massive Probleme beim Niersexpress (RE10). Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage der Redaktion bestätigt, ist am frühen Morgen ein Blitz in das digitale Stellwerk am Bahnhof in Kempen eingeschlagen. Das hat zum Ausfall der Technik und massiven Problemen geführt.