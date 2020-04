Corona-Soforthilfeprogramm : 2,8 Millionen Euro für Unternehmen

707 der mehr als 1000 gestellten Anträge auf Soforthilfe im Kreis wurden bewilligt.

Neben zahlreichen Überweisungen an Einzelhändler, Gastronomen und Gartenbaubetriebe gingen beispielsweise 1579 Euro an einen Friseur, 6800 Euro an einen Buchhändler, 4000 Euro an ein Kosmetikstudio, 3000 Euro an einen Musiker und 1000 an einen Fotografen. „Sie alle benötigen die finanzielle Soforthilfe des Kreises Kleve, um den Umsatzeinbußen infolge der Corona-Krise zu begegnen“, sagt Landrat Wolfgang Spreen.