Wirtschaft am Niederrhein : Unternehmerschaft gibt unsichere Prognose für 2022

Niederrhein Corona, die digitale Transformation, Fachkräftegewinnung – der Arbeitgeberverband Unternehmerschaft Niederrhein blickt auf ein Arbeitsleben, das sich im Wandel befindet.

Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein, beschreibt das aktuelle Stimmungsbild zur Situation am Niederrhein als „gemischt“. „Das liegt nicht nur an der hohen Heterogenität aufgrund der unterschiedlichen Branchen am Niederrhein, sondern es liegt auch daran, dass wir uns in höchst unsicheren Zeiten bewegen. Corona ist nach wie vor das alles beherrschende Thema, das uns auch in diesem Jahr begleiten wird. Das Wichtigste ist, dass wir immer weiter lernen, mit Corona umzugehen, noch vorausschauender und noch pragmatischer zu agieren, um die nächste Welle eindämmen zu können und langfristig einen wirksamen Schutz gegen das Virus aufzubauen“, sagt sie. Beim Thema Impfen sei immer noch „Luft nach oben“. Trotz Industrierezession und Pandemie verzeichne man am Niederrhein in den Industriebranchen eine weitestgehend stabile Beschäftigungslage. Das zeige auch, dass sich das Instrument der Kurzarbeit bestens bewährt habe. „Erfreulicherweise sind die Auftragsbücher in einigen Industriebranchen gut gefüllt. Allerdings wird der Optimismus, der sich durch die gute Auftragslage einstellen könnte, durch hohe Unsicherheiten getrübt. Lieferkettenprobleme und unabsehbare Auswirkungen der Pandemie machen es den Unternehmen schwer, sicher sein zu können, ob die Nachfrage auch tatsächlich bedient werden kann“, sagt Wittke-Lemm.