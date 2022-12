In Fahrtrichtung Köln Lkw prallt auf A3 bei Emmerich mit Auto zusammen – zwei Personen verletzt

Am frühen Samstagmorgen um 6:51 kam es auf der A3 in Richtung Köln im Kreis Kleve bei Emmerich zu einem Unfall. Aus bisher ungeklärten Ursachen kollidierten ein Lkw aus Polen und ein in den Niederlanden zugelassenes Auto, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Der 20-jährige Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Einsatzkräfte befreiten ihn. Er und der 41-Jährige Lkw-Fahrer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert, so der Sprecher.