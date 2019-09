Bildung : In den Herbstferien den Kreis Kleve vermessen

In den Herbstferien bieten der Kreis Kleve und die Hochschule Rhein-Waal einen Workshop für Jugendliche an. Foto: HSRW

Kreis Kleve MINT-Fächer: Im Herbst gibt’s in Kleve einen Workshop.

(RP) Das ist doch mal ein interessantes Thema und fühlt sich bestimmt nicht an wie Schulunterricht: In den Herbstferien bieten der Kreis Kleve und die Hochschule Rhein-Waal einen Workshop für Jugendliche an. Überschrieben ist er mit „Arbeitsplatz Erde – Wer will die Welt vermessen?“

Die Abteilung Kataster und Vermessung des Kreises Kleve bietet gemeinsam mit dem zdi-Zentrum Kreis Kleve cleverMINT einen kostenlosen Workshop in den Herbstferien an der Hochschule Rhein-Waal an. Das Thema heißt „Arbeitsplatz Erde – Wie kommt McDonald´s nach Google Maps?“. Der zweitägige Workshop findet statt am 16. und 17. Oktober jeweils von 13 bis 17 Uhr. Schüler der Klassen 7 bis 10 sind zur Teilnahme eingeladen. Anmelden können sich Interessierte bis Donnerstag 10. Oktober, per E-Mail an zdi-kleve@hochschule-rhein-waal.de.