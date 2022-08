Kooperation am Arbeitsmarkt : Kreis Kleve und Arbeitsagentur schließen neues Bündnis

Kreis Kleve Beide Institutionen möchten künftig auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt enger zusammenarbeiten und ihre Kooperation ausbauen. Was geplant ist und wo es Synergien gibt.

Diese beschreibt die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen des lokalen Arbeits- und Ausbildungsmarktes. Dazu zählen beispielsweise Berufsberatung und -orientierung, Ausbildungsvermittlung, Integration in Arbeit sowie Beratung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. „Ich freue mich, dass wir unsere gute Zusammenarbeit weiter intensivieren und noch enger verzahnen, denn gemeinsam kann man für die Menschen in der Region mehr erreichen. Dazu gehört vor allem eine gute Beratung und Unterstützung von Kundinnen und Kunden in ganz unterschiedlichen Lebenslagen“, sagte Barbara Ossyra. Andrea Schwan vom Kreis Kleve, unterstrich: „Der Arbeits –und Ausbildungsmarkt ist nicht nach Rechtskreisen teilbar.