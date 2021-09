Corona im Kreis Kleve : Über die Hälfte der Jugendlichen hat eine Impfung

Kreis Kleve Knapp 80 Prozent aller Bürger im Kreis Kleve, die älter als zwölf Jahre sind, haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das geht aus Zahlen hervor, die der Kreis nun veröffentlicht hat.

Auch unter den Jugendlichen wächst die Zahl derer, die geimpft, sind stetig an. Die Zahlen im Detail: Seit dem 8. Februar laufen im Impfzentrum am Standort Kalkar und seit dem 31. März auch in Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – bis zum 20. September insgesamt 206.053 (bis zum 13. September waren es 202.261).