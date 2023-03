Projekt im Kreis Kleve TÜV Rheinland soll Schwachstellen beim Mobilfunk aufdecken

„Schnelles Internet und leistungsfähige Mobilfunkverbindungen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Dies sind nicht nur für Privathaushalte wichtige Voraussetzungen für das alltägliche Leben, sondern auch relevante Standort- und Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.“ Die Bereitstellung der Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur sei Voraussetzung für politische, soziale und wirtschaftliche Teilhabe in vielen Lebensbereichen. Die Erfahrungen zeigten jedoch, dass in Deutschland – vor allem in ländlichen Regionen – bei der Netzabdeckung Aufholbedarf besteht. „Selbst an Hauptverkehrswegen gibt es nicht immer ein flächendeckendes Mobilfunknetz“, heißt es aus dem Kreishaus. Zum Start der Mobilfunkkoordination fand jetzt der erste Austausch zwischen Vertretern des Kreises Kleve und dem TÜV Rheinland statt.