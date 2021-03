Ein Jahr Corona : Wie sich die Sterbezahlen im Kreis Kleve verändert haben

Kreis Kleve Im Jahr 2020 sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt. Die Zahlen sind je nach Bundesland aber verschieden. Wie die Entwicklung im Kreis Kleve aussieht und wie viele Infizierte an meldepflichtigen Infektionskrankheiten es im Vergleich zu anderen Regionen gibt.

Die überraschenden Zahlen werden von den Kommunen bestätigt. In Kleve lag die Zahl der Toten mit 702 zwar höher als 2019 (675), dafür waren 2018 mit 719 sogar mehr Menschen gestorben als im Coronajahr. In Goch starben im vergangen Jahr 430 Menschen, die niedrigste Zahl seit Jahren. 2019 waren 460 Menschen gestorben, 2017 sogar 525 (474). Ähnliche Daten liefern die Krankenhäuser. In den Häusern des Karl-Leisner-Klinikums starben im vergangen Jahr 650 Menschen (davon 39 mit oder an Corona), und damit etwa zehn Prozent weniger als 2019 als 726 Patienten gestorben waren. 2018 waren es sogar noch 774 Tote gewesen. Der Trend mit weniger Todesfällen setze sich auch 2021 fort, so Klinik-Sprecher Christian Weßels.

Die DAK-Analyse zeigt auf, woran es gelegen haben könnte, dass im Kreis Kleve trotz Corona kaum mehr Menschen gestorben sind. Sie wirft aber eine weitere Frage auf: Wenn Maske, Hygiene und Abstand die Infektionen im Kreis Kleve eingedämmt haben, müsste das doch auch landesweit passiert sein. Warum sind dann NRW-weit die Zahlen doch so gestiegen? Das könne daran liegen, dass das Infektionsgeschehen in den ländlichen Bereichen nicht so extrem sei und es in den Großstädten mehr Kontakte und damit Übertragungsmöglichkeiten gebe. Eine Theorie, die durch die Zahlen gestützt wird. Denn die Zahl der gefährlichen Norovirus-Infektionen sank in Bochum nur um 55,7 Prozent und in Dortmund sogar nur um 16,4 Prozent. Ähnlich sieht die Situation bei Windpocken aus. Im Kreis Kleve gab es einen Rückgang um 73,8 Prozent, in Bochum (minus 10), Dortmund (minus 21,7) oder Düsseldorf (minus 48,8) lag die Quote weit darunter. Beim Rota-Virus, mit dem sich vor allem Kinder infizieren, ging die Zahl der Erkrankungen im Kreis Kleve sogar um sagenhafte 88,5 Prozent zurück. Auch diese Quote konnte keine der vier Beispielstädte erreichen.