Reiseführer gibt Tipps Hier stehen Wohnmobile im Kreis Kleve besonders gut

Urlaub im Wohnmobil liegt weiter im Trend, auch im Kreis Kleve. Wer hier Campen möchte, denkt schnell an die bekannten Plätze am Wisseler See in Kalkar, den Willisee in Keeken oder den Yachthafen in Emmerich. Dabei gibt es am Niederrhein noch mehr zu entdecken. Neue Inspiration für ungewöhnliche oder in jedem Fall sehenswerte Stellplätze liefert der neue Reiseführer „111 westdeutsche Wohnmobilstellplätze, die man kennen muss“. Autor Michael Moll hat sich darin Wohnmobilstellplätze in NRW, Hessen, Rheinlandpfalz und dem Saarland angeschaut und auch Plätze aus dem Kreis Kleve in seine Liste aufgenommen.