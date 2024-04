Tipps für die Sicherheit Was die Kreis Klever Polizei zum Schutz vor Einbrechern rät

Das Positive zuerst: Die Wohnungseinbrüche im Kreis Kleve gehen zurück. Das wurde auf der jüngsten Pressekonferenz zur Kriminalitätsstatistik mitgeteilt, und in diesen Tagen kam noch eine ganz aktuelle Zahl hinzu: Im Vergleich zum Jahr 2018, als rund 500 Wohnungseinbrüche verzeichnet wurden, waren es 2023 „nur“ etwa 380. Dass es in den Corona-Jahren jeweils nur um die 300 Fälle waren, verweist schon auf einen wichtigen Umstand: „Wenn die Leute zuhause sind, wie sie es während der Pandemie meistens waren, kommen die Einbrecher nicht“, weiß Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang. Der Beamte der Kreispolizei hielt in Kalkar als Berater einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz vor vorwiegend älteren Menschen. Sie erfuhren: Das Wichtigste, um sein Zuhause vor Einbrechern zu schützen, ist, den Eindruck einer belebten Wohnung zu erwecken.