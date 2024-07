Neue Kooperation in Planung So geht es mit dem Telenotarzt im Kreis Kleve weiter

Alle Beteiligten arbeiten bereits jetzt parallel und mit Hochdruck in verschiedenen Arbeitsgruppen in Medizin, Verwaltung und Technik an der gemeinsamen Implementierung des Telenotarzt-Systems, wie es heißt. So muss das Rettungsdienstpersonal aller Wachen im Kreis Kleve mittelfristig in der Lage sein, die Kommunikation mit den Telenotärzten professionell umzusetzen. Das bedingt unter anderem die Umrüstung der Rettungswagen und der medizinischen Geräte mit entsprechender Übertragungstechnik und die Schulung aller Beteiligten im Umgang mit der neuen Behandlungsform.