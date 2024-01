Beratung zum Energiesparen Stromspar-Check im Kreis Kleve soll weitergeführt werden

Um zu schauen, wie es mit dem Stromspar-Check im Kreis Kleve weitergeht, zogen jetzt Vertreter der Caritas Kleve und Krefeld sowie des Kreises in Kleve eine erste Zwischenbilanz. Für die Beteiligten steht fest: Die kostenfreie und unabhängige Energieberatung für Menschen im Kreis Kleve, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Einkünfte unterhalb der Pfändungsgrenze beziehen, sei eine gute Sache. Carmen Pelmter vom Caritasverband für die Region Krefeld geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir führen das Angebot fort. Das halbe Jahr hat gezeigt: Der Stromspar-Check kommt an – vor allem in Kleve und Geldern. Aber auch in Bedburg-Hau, Goch, Uedem und Rees sind wir schon tätig gewesen.“ Mittelfristig sei die Caritas Krefeld aber auf eine Drittfinanzierung angewiesen. Ihr Blick richtet sich dabei auf den Kreis, die Kommunen und die Caritas Kleve. „Wir könnten uns zum Beispiel eine Langzeitarbeitslosen-Maßnahme vorstellen. Ehrenamtliches Engagement ist ebenfalls herzlich willkommen.“